Фотографии с производства стула Роза, желтый/ гобелен

Комплект: стулья Роза, Velutto 18, ножки светлый орех
Комплект: стулья Роза, Velutto 18, ножки светлый орех
Стул Роза, велюр морская волна, ножки деревянные, старинный орех
Стул Роза, велюр морская волна, ножки деревянные, старинный орех
Стул Роза, серый жаккард, цвет ножек-светлый орех
Стул Роза, серый жаккард, цвет ножек-светлый орех