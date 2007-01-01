Фотографии с производства стула Ruby, велюр зеленый

Стул Ruby, велюр персиковый, цвет каркаса-лак
Стул Ruby, велюр персиковый, цвет каркаса-лак
Стул Ruby, Sher Rose, цвет каркаса-морилка белая
Стул Ruby, Sher Rose, цвет каркаса-морилка белая