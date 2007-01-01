Фотографии с производства стула Safir

Стул Vilay, велюр серо-лиловый, каркас орех
Стул Vilay, велюр серо-лиловый, каркас орех
Стул Vilay, велюр серый, деревянный каркас, лак
Стул Vilay, велюр серый, деревянный каркас, лак
Стул Vilay, каркас деревянный, велюр чёрный
Стул Vilay, каркас деревянный, велюр чёрный