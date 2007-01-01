Фотографии с производства стула Safir, рогожка

Стул Safir, велюр персиковый, цвет ножек-лак
Стул Safir, велюр персиковый, цвет ножек-лак
Cтул Safir, Elegancia 630, цвет каркаса-чёрная морилка
Cтул Safir, Elegancia 630, цвет каркаса-чёрная морилка