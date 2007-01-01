Фотографии с производства стула Safir, велюр светло-серый

Стул Safir, Тедди 21, цвет ножек-лак
Стул Safir, Тедди 21, цвет ножек-лак
Стул Safir, Velutto 18, цвет ножек-белый
Стул Safir, Velutto 18, цвет ножек-белый
Стул Safir, светло-серая рогожка, цвет ножек-старинный орех
Стул Safir, светло-серая рогожка, цвет ножек-старинный орех