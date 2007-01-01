Фотографии с производства стула Самба, черный, каркас черный

Стул Самба, экокожа чёрная, каркас чёрныйСтул Самба, экокожа чёрная, каркас чёрныйСтул Самба, экокожа чёрная, каркас чёрный
Стул Самба, экокожа чёрная, каркас чёрный