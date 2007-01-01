Фотографии с производства стула Самба желтый

Стул-кресло Самба, экокожа бирюза, каркас-шампаньСтул-кресло Самба, экокожа бирюза, каркас-шампаньСтул-кресло Самба, экокожа бирюза, каркас-шампаньСтул-кресло Самба, экокожа бирюза, каркас-шампаньСтул-кресло Самба, экокожа бирюза, каркас-шампань