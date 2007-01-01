Фотографии с производства стула Solar, голубой шенилл

Стул Solar, коричневая экокожа, ножки чёрные металлическиеСтул Solar, коричневая экокожа, ножки чёрные металлическиеСтул Solar, коричневая экокожа, ножки чёрные металлическиеСтул Solar, коричневая экокожа, ножки чёрные металлическиеСтул Solar, жёлтая экокожа, чёрные металлические ножкиСтул Solar, жёлтая экокожа, чёрные металлические ножкиСтул Solar, жёлтая экокожа, чёрные металлические ножкиСтул Solar, жёлтая экокожа, чёрные металлические ножкиСтул Solar, жёлтая экокожа, чёрные металлические ножки