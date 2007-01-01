Фотографии с производства стула Solar, серый

Стул Solar, велюр сине-бирюзовый, ножки металлические чёрные
Стул Solar, велюр сине-бирюзовый, ножки металлические чёрные
Стул Solar, велюр Teddy 666, ножки металлические чёрные
Стул Solar, велюр Teddy 666, ножки металлические чёрные