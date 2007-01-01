Фотографии с производства стула Такер полубарный, черный деревянный

Стул полубарный Такер, RAL 7031
Стул полубарный Такер, RAL 7031
Стул Такер, барный, RAL 5009
Стул Такер, барный, RAL 5009
Табурет барный, деревянный
Табурет барный, деревянный
Стул Такер, барный, RAL 5014
Стул Такер, барный, RAL 5014
Стул Такер барный, бежевый
Стул Такер барный, бежевый
Стул барный Такер, черный, деревянный
Стул барный Такер, черный, деревянный