Фотографии с производства стула Такер полубарный, графит деревянный

Стул полубарный Такер, RAL 7031
Стул полубарный Такер, RAL 7031
Табурет барный, деревянный
Табурет барный, деревянный
Стул Такер, барный, RAL 5014
Стул Такер, барный, RAL 5014
Стул Такер барный, бежевый
Стул Такер барный, бежевый