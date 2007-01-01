Фотографии с производства стула Тони, гобелен синий

Стул Тони, вельвет голубой, кант белый, белый металлические ножки
Стул Тони, вельвет голубой, кант белый, белый металлические ножки
Стул Тони, велюр голубой, золотые металлические ножки
Стул Тони, велюр голубой, золотые металлические ножки