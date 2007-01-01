Фотографии с производства стула Тони, гобелен синие Совы

Стул Тони, микровелюр imperia izumrud, цвет ножек-лак
Стул Тони, микровелюр imperia izumrud, цвет ножек-лак
Стул Тони, Catania smoke, цвет ножек-лак
Стул Тони, Catania smoke, цвет ножек-лак