Фотографии с производства стула Тони, коричневый

Стул Тони без отстрочки, велюр Bella, ножки чёрная эмаль
Стул Тони без отстрочки, велюр Bella, ножки чёрная эмаль
Стул Тони, жаккард Дали, велюр Bella 13, ножки чёрные
Стул Тони, жаккард Дали, велюр Bella 13, ножки чёрные