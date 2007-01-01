Фотографии с производства стула Тюльпан, бледно - сиреневый

Стул Тюльпан, Тедди 638, цвет ножек-чёрный
Стул Тюльпан, Тедди 638, цвет ножек-чёрный
Стул Тюльпан, Galaxy Lilac, цвет ножек-чёрный
Стул Тюльпан, Galaxy Lilac, цвет ножек-чёрный