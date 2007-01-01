Фотографии с производства стула Тюльпан, гобелен Совы

Стул Тюльпан, Velutto 26, цвет ноже-лак
Стул Тюльпан, Velutto 26, цвет ноже-лак
Стул Тюльпан, Camel 09, цвет ножек-лак
Стул Тюльпан, Camel 09, цвет ножек-лак