Фотографии с производства стула Вилла, темно-фиолетовый

Стул Вилла, Cometa Brown, цвет ножек-старинный орех
Стул Вилла, Cometa Brown, цвет ножек-старинный орех
Стул Вилла, рогожка SCANDINAVIA Swedish beige, ножки-старинный орех
Стул Вилла, рогожка SCANDINAVIA Swedish beige, ножки-старинный орех