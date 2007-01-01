Фотографии с производства стула Вилла, темно-зеленый

Стул Вилла, велюр серый, ножки белыеСтул Вилла, велюр серый, ножки белыеСтул Вилла, велюр серый, ножки белыеСтул Вилла, велюр серый, ножки белыеСтул Вилла, велюр серый, ножки белыеСтул Вилла, ткань Domus lavander, ножки орехСтул Вилла, ткань Domus lavander, ножки орехСтул Вилла, ткань Domus lavander, ножки орехСтул Вилла, ткань Domus lavander, ножки орехСтул Вилла, ткань Domus lavander, ножки орехСтул Вилла, ткань Domus lavander, ножки орехСтул Вилла, ткань Domus lavander, ножки орех