Характеристики товара
Описание
Объем: 170 мл
Материал: фарфор
Объем: 170 мл
Материал: фарфор
Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18
Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12
Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18
Блюдо 330 мм Royal White 4, 12
Блюдо глубокое без полей 305 мм Royal White 3, 18
Блюдо глубокое с ручками 260 мм Royal White 4, 16
Блюдо глубокое с ручками 340 мм Royal White 2, 8
Блюдо глубокое с ручками 410 мм Royal White 2, 4
Блюдо для закусок 180 мм Royal White 12, 72
Блюдо овальное 250*175 мм Royal White 6, 24
Подстолье стальное №5
Банкетка Луиза
Диван Генри
Раскладная кровать с 12 см Матрасом EXB-02
Люстра Elina 6 silver
Люстра Fiona 7
Светильник настенный 01542
Кресло игровое TopChairs Panamera черное
Блюдце Проотель
Блюдце квадратное Проотель
Блюдце Паула D12
Блюдце Паула D13
Бульонная чашка Айвори
Бульонная чашка Мелодия
Бульонная чашка с крышкой Кунстверк
Бульонная чашка D11.7