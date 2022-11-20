Пирамида Британия 2.0

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Пирамида Британия 2.0

4.7
9 290 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Пирамида Outdoor
Пирамида Outdoor
Следующий Кресло-мешок Облако
Кресло-мешок Облако

Характеристики товара

Описание

Большое и невероятно удобное кресло-лежак в виде гигантской пирамиды! Съемный внешний чехол невероятно удобно стирать в машине-автомате!

Кресло оснащено фирменной системой безопасности T-Lock - защитная система, которая препятствует доступу детей к наполнителю, что гарантирует их безопасность

Внутренний чехол: Нейлон 100%
Внешний чехол: Замша искусственная
Наполнитель: Полистирол

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Допустимая нагрузка220 кг
  • Вес8 кг

С этим товаром покупают

Стул Ницца барныйНастоящее фото товара Стул Ницца барный, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
12

Стул Ницца барный

Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99024
12 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Венера диамант вельвет бордовый

В наличии 95 шт.
Стул Мирэлла ЛайтНастоящее фото товара Стул Мирэлла Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Стул Мирэлла Лайт

Стул Софи велюр, фиолетовыйНастоящее фото товара Стул Софи велюр, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49036
6 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Софи велюр, фиолетовый

В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул FLOWER морская волна, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена
6

Стул FLOWER морская волна

Стул Лион Страйпс синийНастоящее фото товара Стул Лион Страйпс синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Лион Страйпс синий

В наличии 22 шт.
Стул Mickey, темно-серый/черныйНастоящее фото товара Стул Mickey, темно-серый/черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 790
Оптовая цена
8

Стул Mickey, темно-серый/черный

Другие товары из раздела

Пирамида Cool-SНастоящее фото товара Пирамида Cool-S, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена
11

Пирамида Cool-S

Кресло CocktailНастоящее фото товара Кресло Cocktail, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
10

Кресло Cocktail

Кресло SAIL (Парус)Настоящее фото товара Кресло SAIL (Парус), произведённого компанией ChiedoCover
10 290
Оптовая цена
12

Кресло SAIL (Парус)

Настоящее фото товара Диван Монте-Карло, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена
13

Диван Монте-Карло

Настоящее фото товара Диван Люкс с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
6

Диван Люкс с высокой спинкой

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Диван 3-местный Chester (Честер)Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
от82 500
Оптовая цена
6

Диван 3-местный Chester (Честер)