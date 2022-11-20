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Письменный стол Фенди - фото 1

Письменный стол Фенди

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина1140 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Вес упаковки16.40 кг

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