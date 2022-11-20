Высота: 75 см
Ширина: 90 см
Длина: 120 см
Стул барный Валенсия NEW, темно-серый
Стул барный Валенсия NEW, светло-серый
Стул барный Валенсия NEW, бежевый
Стул барный Модерн NEW, белый
Стол складной круглый 150/74
Стол-чемодан складной, коричневый
Банкетка Б-2
Банкетка Б-3
Шкаф раздевальный CL-14
Скамейка садовая Будапешт
Письменный стол Моултри альпийский дуб
Письменный стол Моултри белый шагрень
Письменный стол Моултри орех
Письменный стол Маканчи дуб феррари
Письменный стол Маканчи клен
Письменный стол Малверн серый шагрень
Письменный стол Малверн ольха шагрень
Письменный стол Малверн альпийский дуб
Письменный стол Малверн орех темный
Журнальный столик Клаб