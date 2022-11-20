Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Ширина515 мм
- Глубина570 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяпластик
Стул Борно
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый
Стул Eames Зеленый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул складной Торни, коричневый
Стул складной Торни, зеленый
Стул Eames DAR черный
Стол пластиковый Ice 2
Вазон бетонный Ваза В-1
Деревянный вазон 2
Ковер бежевый хлопковый с кисточками BEREBER
Ковер прямоугольный фиолетовый ТЕЛЬЯЖ
Ковер прямоугольный БОТАНИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ