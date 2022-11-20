Пластиковый шар 40 см золотой глянцевый

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Пластиковый шар 40 см золотой глянцевый

5
6 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Золотой новогодний шар - декорация, задающая основную гамму и настроение в праздничном пространстве. Большой диаметр делает этот елочный шар идеальной основой для создания новогодних инсталляций: он будет гармонично смотреться в окружении праздничных коробок и фигурок, а его глянцевая поверхность создаст красивую игру света, отражая огни иллюминации. Не меньший эффект пластиковый елочный шар произведет в качестве декора улиц, больших залов и праздничных хвойных деревьев. Соберите всю коллекцию больших пластиковых шаров от бренда Kaemingk, чтобы проявить весь свой креатив в оформлении новогодних интерьеров и уличных зон!

Характеристики:

Диаметр: 400 мм.
Материал: пластик.
Цвет: золотой.
Фактура: глянец.
Тип крепления: подвеска.
Вес: 1.43 кг
Длина упаковки: 0.44 м.
Ширина упаковки: 0.44 м.
Высота упаковки: 0.44 м.
Объем упаковки: 0.0827 м3

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Основные характеристики

  • Вес1.43 кг
  • Материалпластик
  • Диаметр400 мм
  • Цветзолотой

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