Золотой новогодний шар - декорация, задающая основную гамму и настроение в праздничном пространстве. Большой диаметр делает этот елочный шар идеальной основой для создания новогодних инсталляций: он будет гармонично смотреться в окружении праздничных коробок и фигурок, а его глянцевая поверхность создаст красивую игру света, отражая огни иллюминации. Не меньший эффект пластиковый елочный шар произведет в качестве декора улиц, больших залов и праздничных хвойных деревьев. Соберите всю коллекцию больших пластиковых шаров от бренда Kaemingk, чтобы проявить весь свой креатив в оформлении новогодних интерьеров и уличных зон!
Характеристики:
Диаметр: 400 мм.
Материал: пластик.
Цвет: золотой.
Фактура: глянец.
Тип крепления: подвеска.
Вес: 1.43 кг
Длина упаковки: 0.44 м.
Ширина упаковки: 0.44 м.
Высота упаковки: 0.44 м.
Объем упаковки: 0.0827 м3
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