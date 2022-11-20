Фотография Пластиковый стул Элмерс от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Пластиковый стул Элмерс

4.1
Оптовая цена
4 590 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Пластиковый стул Элмерс
Пластиковый стул Элмерс
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Пластиковый стул Элмерс

4.1
4590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина550 мм
  • Ширина465 мм
  • Высота1060 мм
  • Материал сиденьялитой пластик
  • Материал каркасаметалл

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