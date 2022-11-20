Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1010 мм
- Ширина640 мм
- Глубина650 мм
- Материал каркасанатуральный ротанг
- Материал сиденьяротанг
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул Джуна
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас
Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Наземный высокий светильник Atlanta
Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с пюпитром
Кресло Мир G
Кресло Честер В
Кресло Честер Че
Кресло Носта Но
Кресло Ретро РТ
Столик Нико