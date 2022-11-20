Товар в корзине. Перейти
Плетеное стул-кресло Marisa - фото 1Плетеное стул-кресло Marisa - фото 2Плетеное стул-кресло Marisa - фото 3

Плетеное стул-кресло Marisa

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул-кресло Вирджиния, орех
Стул-кресло Вирджиния, орех
Следующий Стул-кресло Дакота, венге
Стул-кресло Вирджиния, орех

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1010 мм
  • Ширина640 мм
  • Глубина650 мм
  • Материал каркасанатуральный ротанг
  • Материал сиденьяротанг

Похожие товары

Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, AfitapНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59032
3 790 ₽
10

Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, AfitapНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
13

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьемНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89020
3 590 ₽
16

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил PalmiraНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89015
3 390 ₽
8

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8904
5 090 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
9

Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99011
5 590 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ

Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
9

Стул алюминиевый Бистро - бежевый

Настоящее фото товара Стул алюминиевый 1201, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
10

Стул алюминиевый 1201

Стул ДжунаНастоящее фото товара Стул Джуна, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена
6

Стул Джуна

С этим товаром покупают
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от3 8908
4 190 ₽
9

Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас

Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежеваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69022
2 150 ₽
12

Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая

Настоящее фото товара Наземный высокий светильник Atlanta, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
8

Наземный высокий светильник Atlanta

Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от29 790
Оптовая цена
10

Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с пюпитром

Настоящее фото товара Кресло Мир G, произведённого компанией ChiedoCover
от77 290
Оптовая цена
9

Кресло Мир G

Настоящее фото товара Кресло Честер В, произведённого компанией ChiedoCover
от59 490
Оптовая цена
7

Кресло Честер В

Настоящее фото товара Кресло Честер Че, произведённого компанией ChiedoCover
от84 290
Оптовая цена
13

Кресло Честер Че

Настоящее фото товара Кресло Носта Но, произведённого компанией ChiedoCover
от51 990
Оптовая цена
15

Кресло Носта Но

Кресло Ретро РТНастоящее фото товара Кресло Ретро РТ, произведённого компанией ChiedoCover
от49 690
Оптовая цена
12

Кресло Ретро РТ

Настоящее фото товара Столик Нико, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
15

Столик Нико

Другие товары из разделастулья для кафе
Стул Хит 20 Лайт, золото, экокожа 444/10 оранжевыйНастоящее фото товара Стул Хит 20 Лайт, золото, экокожа 444/10 оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 35016
1 590 ₽
5

Стул Хит 20 Лайт, золото, экокожа 444/10 оранжевый

Стул Гаага синийНастоящее фото товара Стул Гаага синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
11

Стул Гаага синий

Стул Амьен фиолетовыйНастоящее фото товара Стул Амьен фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9903
7 190 ₽
8

Стул Амьен фиолетовый

Стул ТиффаниНастоящее фото товара Стул Тиффани, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
7

Стул Тиффани

Стул БастерНастоящее фото товара Стул Бастер, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
12

Стул Бастер