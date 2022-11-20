Плетеный стул Bali, темно-коричневый

15 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Плетеный стул Bali, темно-коричневый

4.6
10 190 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Плетеный стул Larisa
Плетеный стул Larisa
Следующий Плетеный стул Elena, темно-коричневый
Плетеный стул Elena, темно-коричневый

Характеристики товара

Описание

Размеры: ширина - 40 см, глубина - 45 см, высота - 95 см.
Цветовое исполнение: натуральный ротанг - тёмно-коричневый (brown), подушка - золотистая.
Материалы изделия: каркас - натуральный ротанг, подушка - ткань шенилл с мягким наполнителем.
Характеристики:
Подушка на сиденье включена в стоимость кресла.
Допустимая нагрузка: 85 кг.

Кол-во упаковок: 1 шт.
Вес изделия: 4,5 кг.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина450 мм
  • Материал каркасанатуральный ротанг
  • Материал сиденьяротанг
  • Высота950 мм

С этим товаром покупают

Стул Самба с пюпитромНастоящее фото товара Стул Самба с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
6

Стул Самба с пюпитром

Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкойНастоящее фото товара Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 950
12

Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой

Комплект мебели БанкетныйНастоящее фото товара Комплект мебели Банкетный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29024
8 190 ₽
9

Комплект мебели Банкетный

Настоящее фото товара Кресло пластиковое Плетенка, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
8

Кресло пластиковое Плетенка

Настоящее фото товара Кресло пластиковое Ажур, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
15

Кресло пластиковое Ажур

Настоящее фото товара Кресло пластиковое Элегант, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
6

Кресло пластиковое Элегант

Настоящее фото товара Кресло пластиковое детское, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена
12

Кресло пластиковое детское

Стол-стойка барная КвадроНастоящее фото товара Стол-стойка барная Квадро, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
14

Стол-стойка барная Квадро

Настоящее фото товара Табурет Версаль, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена
15

Табурет Версаль

Настоящее фото товара Кресло - глайдер Амелия, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
Оптовая цена
9

Кресло - глайдер Амелия

Другие товары из раздела стулья из ротанга оптом

Плетеный стул Cozy, коньячныйНастоящее фото товара Плетеный стул Cozy, коньячный, произведённого компанией ChiedoCover
11 390
Оптовая цена
8

Плетеный стул Cozy, коньячный

Стул барный AndreaНастоящее фото товара Стул барный Andrea, произведённого компанией ChiedoCover
22 690
Оптовая цена
11

Стул барный Andrea

Настоящее фото товара Стул-кресло Вирджиния, венге, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена
9

Стул-кресло Вирджиния, венге

Стул-кресло Rainbow, коньячныйНастоящее фото товара Стул-кресло Rainbow, коньячный, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
14

Стул-кресло Rainbow, коньячный

Кресло алюминиевое AlvdalenНастоящее фото товара Кресло алюминиевое Alvdalen, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
7

Кресло алюминиевое Alvdalen

Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
9

Стул алюминиевый Бистро - бежевый

Плетеное стул-кресло Пеланги К браунНастоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К браун, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
15

Плетеное стул-кресло Пеланги К браун