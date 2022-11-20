Размеры: ширина - 40 см, глубина - 45 см, высота - 95 см.
Цветовое исполнение: натуральный ротанг - тёмно-коричневый (brown), подушка - золотистая.
Материалы изделия: каркас - натуральный ротанг, подушка - ткань шенилл с мягким наполнителем.
Характеристики:
Подушка на сиденье включена в стоимость кресла.
Допустимая нагрузка: 85 кг.
Кол-во упаковок: 1 шт.
Вес изделия: 4,5 кг.
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