Плетеный стул Cozy, коньячный

8 оценок

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Плетеный стул Cozy, коньячный

4.8
11 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Размеры: ширина - 62 см, глубина - 65 см, высота - 96 см.
Цветовое исполнение: натуральный ротанг - коньячный, подушка - бежевая.
Материалы изделия: каркас - натуральный ротанг, подушка - рогожка с мягким наполнителем.
Характеристики:
Подушка на сиденье и спинку включена в стоимость стула.
Допустимая нагрузка: 90 кг.

Кол-во упаковок: 2 шт.
Вес изделия: 5,8 кг.
Объём изделия: 0,37 м3.

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина650 мм
  • Материал каркасанатуральный ротанг
  • Материал сиденьяротанг
  • Высота960 мм

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