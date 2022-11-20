Размеры: ширина - 62 см, глубина - 65 см, высота - 96 см.
Цветовое исполнение: натуральный ротанг - коньячный, подушка - бежевая.
Материалы изделия: каркас - натуральный ротанг, подушка - рогожка с мягким наполнителем.
Характеристики:
Подушка на сиденье и спинку включена в стоимость стула.
Допустимая нагрузка: 90 кг.
Кол-во упаковок: 2 шт.
Вес изделия: 5,8 кг.
Объём изделия: 0,37 м3.
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