Размеры: ширина - 62 см, глубина - 60 см, высота - 88 см.
Цветовое исполнение: натуральный ротанг - тёмно-коричневый (brown), подушка - бежевая.
Материалы изделия: каркас - натуральный ротанг, подушка - рогожка с мягким наполнителем.
Характеристики:
Спинка с ажурным плетением.
Подушка на сиденье включена в стоимость стула.
Допустимая нагрузка: 95 кг.
Кол-во упаковок: 2 шт.
Вес изделия: 5 кг.
Объём изделия: 0,38 м3.
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