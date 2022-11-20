Плетеный стул Larisa

14 оценок

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Плетеный стул Larisa

5
9 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Размеры: ширина - 57 см, глубина - 51 см, высота - 93 см.
Цветовое исполнение: натуральный ротанг - тёмно-коричневый (brown), подушка - бежевая.
Материалы изделия: каркас - натуральный ротанг, подушка - рогожка с мягким наполнителем.
Характеристики:
Спинка с ажурным плетением.
Подушка на сиденье включена в стоимость стула.
Допустимая нагрузка: 90 кг.


Кол-во упаковок: 2 шт.
Вес изделия: 5 кг.
Объём изделия: 0,3 м3.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина510 мм
  • Материал каркасанатуральный ротанг
  • Материал сиденьяротанг
  • Высота930 мм

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