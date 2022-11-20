Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина480 мм
- Ширина340 мм
- Высота110 мм
- Материалалюминий
- Цветсерый, бронза
Бульонница 250 мл с ручками Royal White 6, 36
Бульонница 300 мл с ручками Royal White 6, 48
Емкость для закусок 11 см Royal White 48, 288
Емкость для закусок 13 см Royal White 12, 96
Емкость для закусок с ручками 90 мм Royal White 12, 144
Кувшин 1100 мл Royal White 1, 12
Кувшин 600 мл Royal White 1, 12
Кувшин - ваза 540 мл Royal White
Кувшин - ваза 900 мл Royal White 1, 12
Масленка с крышкой 210х150 мм Royal White 1, 16
Сервировочная доска 03
Сервировочная доска 05 малая с соусником
Сервировочная доска 07
Сервировочная доска 09 узкая с ручкой
Доска разделочная круглая
Сервировочная доска 10 для подачи сыров и десертов
Сервировочная доска 13
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Арди
Кровать куб Джеймс
Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый