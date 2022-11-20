Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина390 мм
- Ширина250 мм
- Высота50 мм
- Материалфарфор
- Цветголубой, золотой
Бульонница 250 мл с ручками Royal White 6, 36
Бульонница 300 мл с ручками Royal White 6, 48
Емкость для закусок 11 см Royal White 48, 288
Емкость для закусок 13 см Royal White 12, 96
Емкость для закусок с ручками 90 мм Royal White 12, 144
Кувшин 1100 мл Royal White 1, 12
Кувшин 600 мл Royal White 1, 12
Кувшин - ваза 540 мл Royal White
Кувшин - ваза 900 мл Royal White 1, 12
Масленка с крышкой 210х150 мм Royal White 1, 16
Сервировочная доска 01
Сервировочная доска 03
Сервировочная доска 05 малая с соусником
Сервировочная доска 07
Сервировочная доска 09 узкая с ручкой
Сервировочная доска 10 для подачи сыров и десертов
Сервировочная доска 12 средняя
Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18
Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12
Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18
Блюдо 330 мм Royal White 4, 12
Блюдо глубокое без полей 305 мм Royal White 3, 18