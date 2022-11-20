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Поднос Кленовый лист

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Поднос Gold Stripes, белый мрамор

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина330 мм
  • Ширина290 мм
  • Высота60 мм
  • Материалметалл
  • Цветбронза

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