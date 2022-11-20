Товар в корзине. Перейти
Поднос P.L., прорезиненный черный, 36 см - фото 1

Поднос P.L., прорезиненный черный, 36 см

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Поднос прорезиненный черный, 28 см
Поднос прорезиненный черный, 28 см
Следующий Поднос прорезиненный черный, 40 см
Поднос прорезиненный черный, 28 см

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр360 мм
  • Материалпластик
  • Цветчерный

Похожие товары

Бульонница 250 мл с ручками Royal White 6, 36Настоящее фото товара Бульонница 250 мл с ручками Royal White 6, 36, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
14

Бульонница 250 мл с ручками Royal White 6, 36

Бульонница 300 мл с ручками Royal White 6, 48Настоящее фото товара Бульонница 300 мл с ручками Royal White 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
5

Бульонница 300 мл с ручками Royal White 6, 48

Емкость для закусок 11 см Royal White 48, 288Настоящее фото товара Емкость для закусок 11 см Royal White 48, 288, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена
10

Емкость для закусок 11 см Royal White 48, 288

Емкость для закусок 13 см Royal White 12, 96Настоящее фото товара Емкость для закусок 13 см Royal White 12, 96, произведённого компанией ChiedoCover
от250
Оптовая цена
13

Емкость для закусок 13 см Royal White 12, 96

Емкость для закусок с ручками 90 мм Royal White 12, 144Настоящее фото товара Емкость для закусок с ручками 90 мм Royal White 12, 144, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена
13

Емкость для закусок с ручками 90 мм Royal White 12, 144

Настоящее фото товара Соусник Кунстверк, произведённого компанией ChiedoCover
142
Оптовая цена
8

Соусник Кунстверк

Настоящее фото товара Соусник Проотель, произведённого компанией ChiedoCover
663
Оптовая цена
5

Соусник Проотель

Настоящее фото товара Соусник Кашуб-хел, произведённого компанией ChiedoCover
494
Оптовая цена
6

Соусник Кашуб-хел

Настоящее фото товара Соусник Кунстверк L12.5, произведённого компанией ChiedoCover
234
Оптовая цена
7

Соусник Кунстверк L12.5

Настоящее фото товара Кувшин Бистро, произведённого компанией ChiedoCover
501
Оптовая цена
15

Кувшин Бистро

С этим товаром покупают
Сервировочная доска 01Настоящее фото товара Сервировочная доска 01, произведённого компанией ChiedoCover
2 190
Оптовая цена
6

Сервировочная доска 01

Сервировочная доска 07Настоящее фото товара Сервировочная доска 07, произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена
13

Сервировочная доска 07

Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди