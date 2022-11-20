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Поднос прорезиненный черный, 28 см

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Диаметр280 мм
  • Материалпластик
  • Цветчерный

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