Характеристики товара
Основные характеристики
- Диаметр280 мм
- Материалпластик
- Цветчерный
Поднос прорезиненный черный, 40 см
Поднос P.L., прорезиненный черный, 40 см
Поднос прорезиненный черный, овальный
Поднос круглый, с нескользящей поверхностью, 32 см
Поднос круглый, с нескользящей поверхностью, 36,5 см
Поднос прорезиненный коричневый, прямоугольный
Поднос P.L., прорезиненный коричневый, прямоугольный
Поднос P.L., прорезиненный коричневый, прямоугольный, малый
Поднос P.L., прорезиненный черный, прямоугольный
Поднос, прорезиненный черный, прямоугольный, малый