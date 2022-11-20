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Пододеяльник 1.5 сп 150x215 см, сатин 135гр - фото 1

Пододеяльник 1.5 сп 150x215 см, сатин 135гр

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Размер: 150 x 215 см

Материал: сатин

Плотность: 135 г/м2


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