Товар в корзине. Перейти
Пододеяльник 2.0 сп 175x215 см, бязь 125гр - фото 1

Пододеяльник 2.0 сп 175x215 см, бязь 125гр

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пододеяльник 1.5 сп 150x215 см, бязь 125гр
Пододеяльник 1.5 сп 150x215 см, бязь 125гр
Следующий Пододеяльник Евро 200x220 см, бязь 125гр
Пододеяльник 1.5 сп 150x215 см, бязь 125гр

Характеристики товара

Описание

Размер: 175 x 215 см

Материал: бязь

Плотность: 125 г/м2


Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Настоящее фото товара Пододеяльник 1.5 сп 150x215 см, бязь 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена
5

Пододеяльник 1.5 сп 150x215 см, бязь 125гр

Настоящее фото товара Пододеяльник Евро 200x220 см, бязь 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
750
Оптовая цена
12

Пододеяльник Евро 200x220 см, бязь 125гр

Настоящее фото товара Пододеяльник Евро 220x240 см, бязь 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
890
Оптовая цена
14

Пододеяльник Евро 220x240 см, бязь 125гр

Настоящее фото товара Пододеяльник 1.5 сп 150x215 см, сатин 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
6

Пододеяльник 1.5 сп 150x215 см, сатин 135гр

Настоящее фото товара Пододеяльник 2.0 сп 175x215 см, сатин 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
1 550
Оптовая цена
8

Пододеяльник 2.0 сп 175x215 см, сатин 135гр

Настоящее фото товара Пододеяльник Евро 200x220 см, сатин 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
1 790
Оптовая цена
15

Пододеяльник Евро 200x220 см, сатин 135гр

Настоящее фото товара Пододеяльник Евро 220x240 см, сатин, произведённого компанией ChiedoCover
1 850
Оптовая цена
12

Пододеяльник Евро 220x240 см, сатин

Пододеяльник детский из хлопка, ScenarioНастоящее фото товара Пододеяльник детский из хлопка, Scenario, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена
7

Пододеяльник детский из хлопка, Scenario

Пододеяльник из хлопка, ParaisoНастоящее фото товара Пододеяльник из хлопка, Paraiso, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена
13

Пододеяльник из хлопка, Paraiso

Пододеяльник из хлопка, NaymaНастоящее фото товара Пододеяльник из хлопка, Nayma, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена
6

Пододеяльник из хлопка, Nayma

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Зажим белый с липучкой, произведённого компанией ChiedoCover
100
Оптовая цена
10

Зажим белый с липучкой

Настоящее фото товара Зажим прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
85
Оптовая цена
9

Зажим прозрачный

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1236, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
6

Подстолье чугунное 1236

В наличии 30 шт.
Вешалка напольная Umbrella светлый орехНастоящее фото товара Вешалка напольная Umbrella светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена
7

Вешалка напольная Umbrella светлый орех

Пуф Джерри, вельвет, оранжевыйНастоящее фото товара Пуф Джерри, вельвет, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
6

Пуф Джерри, вельвет, оранжевый

Стол Пегас Plus 1200/1550Настоящее фото товара Стол Пегас Plus 1200/1550, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена
9

Стол Пегас Plus 1200/1550

Стол Персей PlusНастоящее фото товара Стол Персей Plus, произведённого компанией ChiedoCover
от25 890
Оптовая цена
13

Стол Персей Plus

Другие товары из разделамебель для спальни
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 29011
6 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 22 шт.
Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от202 290
Оптовая цена
8

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден

Кофейный стол из массива сосны БаденНастоящее фото товара Кофейный стол из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от206 890
Оптовая цена
9

Кофейный стол из массива сосны Баден