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Пододеяльник 2.0 сп 180x215 см, сатин 135гр - фото 1

Пододеяльник 2.0 сп 180x215 см, сатин 135гр

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Размер: 180 x 215 см

Материал: сатин

Плотность: 135 г/м2


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Основные характеристики

  • Ширина1800 мм
  • Длина2150 мм

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