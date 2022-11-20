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Пододеяльник Евро 200x220 см, сатин 135гр - фото 1

Пододеяльник Евро 200x220 см, сатин 135гр

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Размер: 200 x 220 см

Материал: сатин

Плотность: 135 г/м2


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