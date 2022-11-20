Характеристики товара
Описание
Размер: 220 x 240 см
Материал: бязь
Плотность: 125 г/м2
Размер: 220 x 240 см
Материал: бязь
Плотность: 125 г/м2
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