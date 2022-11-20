Характеристики товара
Описание
Размер: 220 x 240 см
Материал: сатин
Размер: 220 x 240 см
Материал: сатин
Пододеяльник 1.5 сп 150x215 см, бязь 125гр
Пододеяльник 2.0 сп 175x215 см, бязь 125гр
Пододеяльник Евро 200x220 см, бязь 125гр
Пододеяльник Евро 220x240 см, бязь 125гр
Пододеяльник 1.5 сп 150x215 см, сатин 135гр
Пододеяльник 2.0 сп 175x215 см, сатин 135гр
Пододеяльник Евро 200x220 см, сатин 135гр
Пододеяльник детский из хлопка, Scenario
Пододеяльник из хлопка, Paraiso
Пододеяльник из хлопка, Nayma
Бант 02
Бант 03
Подстолье хромированное 1270
Подстолье хромированное 1290
Вешалка напольная Spear
Стол Слуга кофейный
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Парикмахерское кресло Куби Каре