Товар в корзине. Перейти
Подставка для ног Торино - фото 1Подставка для ног Торино - фото 2Подставка для ног Торино - фото 3

Подставка для ног Торино

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ковер CHAMPS 4000x3000
Ковер CHAMPS 4000x3000
Следующий Подставка для ног Торино, черная
Ковер CHAMPS 4000x3000

Характеристики товара

Описание

- Регулируется по высоте в пределах 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 градусов, без привлечения дополнительных усилий или инструментов (ключи или плоскогубцы)
- Свободное положение угла наклона подставки
- Поверхность подставки противоскользящая(рифленая), массажная
- Опоры подставки имеют 6 антискользящих вставок собственного производства

Подставка соответствует требованиям,изложенным в пункте 2.7 ГОСТ 12.2.032-78 «Система стандартов безопасности труда.Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования»,введенного в действие постановлением Госстандарта СССР от 26.04.1978 № 1102, в пункте 10.5 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 п.10.5», введенных в действие постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2003 № 118

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Длина500 мм
  • Материалпластик
  • Цветбелый

Похожие товары

Настоящее фото товара Подставка для ног Толидо, произведённого компанией ChiedoCover
от970
8

Подставка для ног Толидо

Настоящее фото товара Подставка для ног Лоредо, произведённого компанией ChiedoCover
от990
11

Подставка для ног Лоредо

Настоящее фото товара Подставка для ног Чандлер, произведённого компанией ChiedoCover
от970
9

Подставка для ног Чандлер

Настоящее фото товара Подставка для ног Туман, произведённого компанией ChiedoCover
от970
15

Подставка для ног Туман

Настоящее фото товара Подставка для ног Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от1 100
8

Подставка для ног Рино

Настоящее фото товара Подставка для ног Буффало, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
10

Подставка для ног Буффало

Настоящее фото товара Подставка для ног Гилберт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 100
6

Подставка для ног Гилберт

Настоящее фото товара Подставка для ног Чесапик, произведённого компанией ChiedoCover
от1 100
12

Подставка для ног Чесапик

Настоящее фото товара Подставка для ног Фримонт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 000
13

Подставка для ног Фримонт

Подставка под ноги Лиски Комфорт дуб, масло OSMO терра, красная кожаНастоящее фото товара Подставка под ноги Лиски Комфорт дуб, масло OSMO терра, красная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена
14

Подставка под ноги Лиски Комфорт дуб, масло OSMO терра, красная кожа

С этим товаром покупают
Стул Хит 25мм - золото, зеленая коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
10

Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона

Стул Лион, велюр голубойНастоящее фото товара Стул Лион, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
5 99046
10 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Лион, велюр голубой

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Диван Аливарес, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990
13

Диван Аливарес

Настоящее фото товара Стол ФАВОРИТ-4, 1000x750, произведённого компанией ChiedoCover
26 990
Оптовая цена
13

Стол ФАВОРИТ-4, 1000x750

Кресло ALEX, тёмно-бирюзовыйНастоящее фото товара Кресло ALEX, тёмно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена
13

Кресло ALEX, тёмно-бирюзовый

В наличии 151 шт.
Настоящее фото товара Комплект для отдыха Вояж на 7 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
221 590
Оптовая цена
12

Комплект для отдыха Вояж на 7 персоны

Обеденный стул Консул, бордовыйНастоящее фото товара Обеденный стул Консул, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена
6

Обеденный стул Консул, бордовый

В наличии 31 шт.
Другие товары из разделамебель для гостиной
Комод МарсельНастоящее фото товара Комод Марсель, произведённого компанией ChiedoCover
от291 290
Оптовая цена
6

Комод Марсель

Комод Марсель c 3-мя ящикамиНастоящее фото товара Комод Марсель c 3-мя ящиками, произведённого компанией ChiedoCover
от166 400
Оптовая цена
13

Комод Марсель c 3-мя ящиками

Стеллаж МарсельНастоящее фото товара Стеллаж Марсель, произведённого компанией ChiedoCover
от554 390
Оптовая цена
15

Стеллаж Марсель

Тумба МарсельНастоящее фото товара Тумба Марсель, произведённого компанией ChiedoCover
от162 190
Оптовая цена
10

Тумба Марсель

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 29011
6 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден