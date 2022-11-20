Товар в корзине. Перейти
Подставка для ног Торино, черная - фото 1Подставка для ног Торино, черная - фото 2Подставка для ног Торино, черная - фото 3

Подставка для ног Торино, черная

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Торино
Подставка для ног Торино
Следующий Комод Марсель
Подставка для ног Торино

Характеристики товара

Описание

- Регулируется по высоте в пределах 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 градусов, без привлечения дополнительных усилий или инструментов (ключи или плоскогубцы)
- Свободное положение угла наклона подставки
- Поверхность подставки противоскользящая(рифленая), массажная
- Опоры подставки имеют 6 антискользящих вставок собственного производства

Подставка соответствует требованиям,изложенным в пункте 2.7 ГОСТ 12.2.032-78 «Система стандартов безопасности труда.Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования»,введенного в действие постановлением Госстандарта СССР от 26.04.1978 № 1102, в пункте 10.5 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 п.10.5», введенных в действие постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2003 № 118

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Длина500 мм
  • Материалпластик
  • Цветчерный

Похожие товары

Настоящее фото товара Подставка для ног Толидо, произведённого компанией ChiedoCover
от970
8

Подставка для ног Толидо

Настоящее фото товара Подставка для ног Лоредо, произведённого компанией ChiedoCover
от990
11

Подставка для ног Лоредо

Настоящее фото товара Подставка для ног Чандлер, произведённого компанией ChiedoCover
от970
9

Подставка для ног Чандлер

Настоящее фото товара Подставка для ног Туман, произведённого компанией ChiedoCover
от970
15

Подставка для ног Туман

Настоящее фото товара Подставка для ног Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от1 100
8

Подставка для ног Рино

Настоящее фото товара Подставка для ног Буффало, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
10

Подставка для ног Буффало

Настоящее фото товара Подставка для ног Гилберт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 100
6

Подставка для ног Гилберт

Настоящее фото товара Подставка для ног Чесапик, произведённого компанией ChiedoCover
от1 100
12

Подставка для ног Чесапик

Настоящее фото товара Подставка для ног Фримонт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 000
13

Подставка для ног Фримонт

Подставка под ноги Лиски Комфорт дуб, масло OSMO терра, красная кожаНастоящее фото товара Подставка под ноги Лиски Комфорт дуб, масло OSMO терра, красная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена
14

Подставка под ноги Лиски Комфорт дуб, масло OSMO терра, красная кожа

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул барный Турин со спинкой коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
12

Стул барный Турин со спинкой коричневый

В наличии 4 шт.
Кресло пластиковое Indiana, белыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Indiana, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
6

Кресло пластиковое Indiana, белый

Наземный высокий светильник NISIAНастоящее фото товара Наземный высокий светильник NISIA, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
7

Наземный высокий светильник NISIA

Стул Dodo, бежевый/ черныйНастоящее фото товара Стул Dodo, бежевый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена
5

Стул Dodo, бежевый/ черный

Стул Q5 (НА ОСНОВАНИИ FIRE)Настоящее фото товара Стул Q5 (НА ОСНОВАНИИ FIRE), произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
12

Стул Q5 (НА ОСНОВАНИИ FIRE)

Плетеное подвесное кресло-кокон БакстерНастоящее фото товара Плетеное подвесное кресло-кокон Бакстер, произведённого компанией ChiedoCover
от36 990
Оптовая цена
12

Плетеное подвесное кресло-кокон Бакстер

Скамейка парковая «Stone» 1600 графитНастоящее фото товара Скамейка парковая «Stone» 1600 графит, произведённого компанией ChiedoCover
25 890
Оптовая цена
13

Скамейка парковая «Stone» 1600 графит

В наличии 10 шт.
Другие товары из разделамебель для гостиной
Комод Марсель c 3-мя ящикамиНастоящее фото товара Комод Марсель c 3-мя ящиками, произведённого компанией ChiedoCover
от166 400
Оптовая цена
13

Комод Марсель c 3-мя ящиками

Стеллаж МарсельНастоящее фото товара Стеллаж Марсель, произведённого компанией ChiedoCover
от554 390
Оптовая цена
15

Стеллаж Марсель

Тумба МарсельНастоящее фото товара Тумба Марсель, произведённого компанией ChiedoCover
от162 190
Оптовая цена
10

Тумба Марсель

Ковер DOMESTIC D 2900x2000Настоящее фото товара Ковер DOMESTIC D 2900x2000, произведённого компанией ChiedoCover
от36 690
Оптовая цена
8

Ковер DOMESTIC D 2900x2000

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 29011
6 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден