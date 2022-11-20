Характеристики товара
Описание
- Регулируется по высоте в пределах 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 градусов, без привлечения дополнительных усилий или инструментов (ключи или плоскогубцы)
- Свободное положение угла наклона подставки
- Поверхность подставки противоскользящая(рифленая), массажная
- Опоры подставки имеют 6 антискользящих вставок собственного производства
Подставка соответствует требованиям,изложенным в пункте 2.7 ГОСТ 12.2.032-78 «Система стандартов безопасности труда.Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования»,введенного в действие постановлением Госстандарта СССР от 26.04.1978 № 1102, в пункте 10.5 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 п.10.5», введенных в действие постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2003 № 118
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Длина500 мм
- Материалпластик
- Цветчерный