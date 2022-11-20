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Подставка для специй Royal White 12, 144 - фото 1Подставка для специй Royal White 12, 144 - фото 2

Подставка для специй Royal White 12, 144

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина: 14,8 см

Ширина: 10 см

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