Характеристики товара
Описание
Деревянная этажерка для цветов Блейн с легкостью решит ваш вопрос, куда и как расставить кашпо и горшки с растениями в интерьере, чтобы смотрелось стильно и гармонично. Два яруса как две специальные посадочные площадки позволят придумать свою концепцию по расположению зеленого уголка в домашнем убранстве. Если же вы являетесь поклонником декоративных фигур, то подставка отлично подойдет для размещения на ней различных статуэток, памятных вещичек и просто мелочей первой необходимости.
Основные характеристики
- Высота280 мм
- Ширина700 мм
- Длина750 мм
- Вес2.09 кг
- Материалметалл
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Ширина упаковки300 мм
- Высота упаковки110 мм
- Глубина упаковки1060 мм
- Объём упаковки0.03 м3
- Вес упаковки2.09 кг