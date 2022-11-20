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Подставка для цветов Блейн 75*70*28 см - фото 1Подставка для цветов Блейн 75*70*28 см - фото 2Подставка для цветов Блейн 75*70*28 см - фото 3

Подставка для цветов Блейн 75*70*28 см

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Деревянная этажерка для цветов Блейн с легкостью решит ваш вопрос, куда и как расставить кашпо и горшки с растениями в интерьере, чтобы смотрелось стильно и гармонично. Два яруса как две специальные посадочные площадки позволят придумать свою концепцию по расположению зеленого уголка в домашнем убранстве. Если же вы являетесь поклонником декоративных фигур, то подставка отлично подойдет для размещения на ней различных статуэток, памятных вещичек и просто мелочей первой необходимости.

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Основные характеристики

  • Высота280 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина750 мм
  • Вес2.09 кг
  • Материалметалл
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки300 мм
  • Высота упаковки110 мм
  • Глубина упаковки1060 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки2.09 кг
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