Характеристики товара
Описание
Вес 1 шт в упаковке, кг: 5,4
Основные характеристики
- Высота380 мм
- Ширина580 мм
- Глубина550 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьякожа
- Цветбежевый
- Страна изготовленияБеларусь
Вес 1 шт в упаковке, кг: 5,4
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