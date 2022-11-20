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Подставка под ноги Лиски Комфорт дуб, масло OSMO бесцветное матовое, черная кожа - фото 1Подставка под ноги Лиски Комфорт дуб, масло OSMO бесцветное матовое, черная кожа - фото 2

Подставка под ноги Лиски Комфорт дуб, масло OSMO бесцветное матовое, черная кожа

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Вес 1 шт в упаковке, кг: 5,4

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Основные характеристики

  • Высота380 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина550 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьякожа
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияБеларусь

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