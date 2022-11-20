Характеристики товара
Описание
Вес 1 шт в упаковке, кг: 5,4
Основные характеристики
- Высота380 мм
- Ширина580 мм
- Глубина550 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьякожа
- Цветкрасный, коричневый
- Страна изготовленияБеларусь
Вес 1 шт в упаковке, кг: 5,4
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