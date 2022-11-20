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Подстолье 1043 - фото 1

Подстолье 1043

Артикул: CH015C0
2 оценки
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Характеристики товара

Описание

Прочность и устойчивость чугунных подстольев:

- Продукция характеризуется высокой прочностью. Материал изготовления – чугун – практически полностью исключает риск деформации изделия. Большой удельный вес чугуна гарантирует устойчивость, препятствуя их опрокидыванию или неосторожному, неконтролируемому перемещению.

Сохранность первоначального вида чугунных подстольев

- Представленные изделия имеют отличные эксплуатационные качества. Чугун устойчив к коррозии и загрязнениям. Модели, изготовленные целиком из этого материала, пригодны для использования в условиях улицы под навесом.

Рекомендуемый размер столешницы: до 1000*800 мм

Страна производитель: Россия

Логистические данные:
1шт/1кор
Вес: 18
Объем: 0,03

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота720 мм
  • Вес18 кг
  • Материал подстольясталь
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницы1000*800
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.03 м3

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