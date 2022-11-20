Характеристики товара
Описание
Прочность и устойчивость чугунных подстольев:
- Продукция характеризуется высокой прочностью. Материал изготовления – чугун – практически полностью исключает риск деформации изделия. Большой удельный вес чугуна гарантирует устойчивость, препятствуя их опрокидыванию или неосторожному, неконтролируемому перемещению.
Сохранность первоначального вида чугунных подстольев
- Представленные изделия имеют отличные эксплуатационные качества. Чугун устойчив к коррозии и загрязнениям. Модели, изготовленные целиком из этого материала, пригодны для использования в условиях улицы под навесом.
Рекомендуемый размер столешницы: до 1000*800 мм
Страна производитель: Россия
Логистические данные:
1шт/1кор
Вес: 18
Объем: 0,03
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Ширина400 мм
- Высота720 мм
- Вес18 кг
- Материал подстольясталь
- Рекомендуемый максимальный размер столешницы1000*800
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.03 м3