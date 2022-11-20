Характеристики товара
Описание
Высота: Стандарт 72 см
Длина низа: 50 см
Регулировка ножек: Нет
Покрытие: Сатинированная нержавейка
Объем упаковки: 0,08 куб. м
Вес: 12,1 кг
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес12,1 кг
- Материалнержавеющая сталь
Высота: Стандарт 72 см
Длина низа: 50 см
Регулировка ножек: Нет
Покрытие: Сатинированная нержавейка
Объем упаковки: 0,08 куб. м
Вес: 12,1 кг
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