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Подстолье 4160

Артикул: CH-052-803
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высота: Стандарт 72 см
Длина низа: 50 см
Регулировка ножек: Нет
Покрытие: Сатинированная нержавейка

Объем упаковки: 0,08 куб. м
Вес: 12,1 кг

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес12,1 кг
  • Материалнержавеющая сталь

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